Jóvenes realizaron un plantón en la UNFV para que respeten su derecho a estudiar

Un grupo de jóvenes se reunieron en los exteriores de la Universidad Nacional Federico Villarreal para exigir que los dejen estudiar, pues tras haber ingresado el 2019 por la modalidad preuniversitaria, hasta ahora no les permiten iniciar clases.

Reclaman que hasta ahora no les habilitan la cátedra virtual para todos los alumnos. Sin embargo, el rector Juan Alfaro asegura que los estudiantes debieron iniciar sus estudios en abril o mayo del 2020, pero no se hizo "por razones no atribuibles a la voluntad de la universidad".

Los jóvenes aseguran que la universidad les habría restringido la opción de poder comentar sus publicaciones en redes sociales. Al respecto, el rector Alfaro aseguró que desconoce estos hechos y dijo que en la universidad no se realizan esas prácticas.