EsSalud: Fiorella Molinelli advierte que vacunación a adultos mayores es con previa cita

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli, pidió a la población no tomar en cuenta información falsa que asegura las asegura que la vacunación para asegurados y no asegurados se hará sin programación. “No queremos desórdenes. (…) No hacer caso a noticias “fake”, tendenciosas y falsas que lo que intentan es desordenar”, señaló la funcionaria.

Aclaró que el proceso de inmunización solo se realizará con previa cita programada. Para cualquier duda, se puede consultar los canales oficiales de EsSalud y a través de la línea 107 opción 0.

Los adultos mayores de 85 años de edad a más serán inoculados en nueve puntos habilitados en Lima y Callao, donde se aplicará la dosis de Pfizer. Para aquellos adultos mayores de 90 años que no puedan movilizarse, el procedimiento se realizará a domicilio.