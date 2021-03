Dueña de bodega asaltada denuncia que la policía no atiende su caso por falta de papel

En medio de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, una mujer emprendedora convirtió su guardería en una bodega, en el distrito de Chorrillos, para hacer frente a la crisis económica que afecta a todos. Hace unos ideas, lamentablemente su negocio fue el blanco de la delincuencia.

En horas de la noche, en pleno toque de queda, un grupo de hampones ingresó a su local y robaron todos los objetos de valor. Pero lo más grave, fue cuando la dueña del negocio asaltado fue a presentar su denuncia.

En la comisaría del sector le dijeron que no podían tomar su denuncia por no contar con implementos de escritorio como papel y lapiceros. De igual forma le pidieron un disco DVD para visualizar las imágenes de las cámaras de seguridad, ya que no cuentan con un lector de USB en la dependencia policial.