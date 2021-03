Policía vende auto para conseguir una cama UCI para su padre con covid-19

Lucha incesante. Un policía no dudo dos veces en vender su automóvil para poder salvar la vida de su padre contagiado con covid-19. El hombre necesita una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y se encuentra internado en el hospital Rebagliati.

Un equipo de Buenos Días Perú conversó con el efectivo policial quien nos indicó que necesita con urgencia una cama en UCI pues su padre tiene comprometido casi el 80% de sus pulmones.

El efectivo policial pidió permiso a su unidad en la comisaría de Sayán en Huacho para viajar a Lima y atender tanto a su padre de 65 años y a su madre, esta última afortunadamente superó la enfermedad.

¿CÓMO AYUDAR AL EFECTIVO POLICIAL?

“El día que lo interné (a su padre) me dijo que no lo dejara morir y no lo voy a hacer. Mientras yo siga vivo no voy a permitir que muera”, dijo el efectivo policial. Cualquier ayuda para Tony Salcedo puede comunicarse al 966 767 979.