Mujer a la que habrían sembraron droga habló desde prisión

Doña Luisa vive su peor pesadilla. A sus 64 años, sufriendo un estado de salud delicado, está en prisión por un crimen que dijo no cometió. Videos registrados desde el interior de su negocio demostrarían que una pareja de supuestos clientes le dejó un paquete de droga, que luego, sería el detonante para que agentes de la policía la acusaran de comercializar droga.

La familia culpa al oficial Enyer Córdoba Maschena, de haberle realizado un operativo falso y de no haber querido revisar las pruebas videográficas que tenían para demostrar la inocencia de doña Luisa.

Desde la cárcel de Mujeres, doña Luisa Tarazona relató que ella había sido amenazada de que le iban a sembrar droga para que deje su negocio. “Yo estoy presa por algo que no he cometido. A mí me han mandado a poner eso [droga], allí está mi video”, aseguró doña Luisa, además manifestó que todo se originó por una disputa comercial con su vecino, quien tiene un local a pocos metros de su restaurante.