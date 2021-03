Gamarra: comerciantes piden el 100% de aforo de trabajadores y 50% de clientes

Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, aseguró que no se puede reiniciar el trabajo en el emporio con solo un 20% de aforo. “Invocamos al Gobierno y al presidente que miren la realidad antes de tomar decisiones”, manifestó y explicó que “el 20% de aforo ni siquiera alcanza para cubrir el 100% de los locales que hay en el emporio. En una tienda no necesariamente trabaja una persona”.

El pedido, según Saldaña, es que se apruebe 100% de aforo para los trabajadores y un 50% para los clientes. “En un taller una persona no puede trabajar porque se rompe la cadena productiva, por lo que se pide que adicional al 100% del aforo de los trabajadores se amplíe a un 50% de un aforo de clientes, pues de lo contrario no se podrá iniciar a operar”.

AMBULANTES Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

Gamarra tienen un protocolo de bioseguridad aprobado por el Minsa, donde se respeta el aforo, desinfección, mascarilla, distanciamiento, entre otros, lo cual no sucede con los informales. “Gamarra no es un foco de contagio, nunca lo ha sido. Los alrededores del emporio donde no hay distancia social, donde no hay protocolos, donde no hay fiscalización ni aforo para el comercio informal”, aseguró Susana Saldaña.

También, la presidenta de Gamarra manifestó que han pedido al gobierno central que convoque a la policía y al Ejército para que controle el comercio informal y las mafias que se están organizando en los alrededores del emporio, pues ni la municipalidad de Lima ni de La Victoria han logrado controlar la informalidad.