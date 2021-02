VMT: Familia de menor fallecida por cisterna pide no liberar a conductor

Dolor e indignación. En Villa María del Triunfo, la familia de la pequeña que habría fallecido a la imprudencia del conductor de un camión cisterna, que acabó empotrando su vehículo en una vivienda, pidieron justicia y que no se ponga en libertad a este sujeto.

En diálogo con Buenos Días Perú esta mañana, los familiares aseguraron que Ronald Cóndor Dávila estaría por salir de la comisaría y habría amenazado y alardeado ante ellos, asegurando que tiene familia en la institución policial.

Al cierre de esta nota los padres de la niña de apenas cinco años se encontraban en la comisaría en un esfuerzo para que este sujeto no sea liberado. Entre lágrimas, la joven hermana de la víctima pidió justicia.

'EL LOCO' ERA UN PELIGRO

El tío de la menor, por su parte, reiteró que este conductor era un peligro al volante y se le conocía como 'El loco' en la zona por su actitud temeraria. Señalan que la única razón por la que se le permitió seguir ingresando era para abastecer de agua a las casas.

"Pedimos una investigación y que esto no quede impune, que (Cóndor Dávila) no se libre tan fácilmente. Era una niña que recién empezaba su vida. No es justo", exclamó la hermana.