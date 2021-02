Preocupación en centros comerciales por cierre en cuarentena

Los centros comerciales continúan cerrados en la tercera semana de la nueva cuarentena dispuesta por el Gobierno ante la segunda ola del COVID-19 y la preocupación crece en las tiendas que laboran en los malls de la capital.

En el centro comercial Plaza Norte hay 4000 trabajadores que se han quedado a la deriva. Enrique Rivera, representante de Plaza Norte y Mall del Sur, señaló que la situación es crítica para muchos operadores que tuvieron que pedir préstamos tras la primera cuarentena.

Observó que los centros comerciales son obligados a cerrar. "Cuando en todo Lima todo está funcionando". Indicó que siempre han respetado los protocolos y para ello se ha invertido más de 200 mil soles.

NO MÁS EXTENSIÓN

"No es posible que a nosotros, que somos una empresa formal, no nos permitan trabajar". Rivera también mostró preocupación ante la posibilidad de que la medida se extienda nuevamente.

"La idea es que no se amplíe porque si no yo creo que van a haber muchos operadores que no van a resistir y van a tener que quebrar o cerrar su negocio", indicó.