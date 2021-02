Ampliación de cuarentena: trabajadores del Mercado de Frutas rechazan esta medida

Un equipo de Buenos Días Perú recorrió los alrededores del Mercado de Frutas, en el distrito de La Victoria, y pudo conocer que muchos trabajadores se muestran en contra de la ampliación de la cuarentena, del 15 al 28 de febrero, establecida por el Gobierno, el último miércoles.

Ellos consideran que esta medida drástica para controlar el avance de covid-19, no ha dado resultados. No obstante, nuestras cámaras captaron que muchos no cumplen las medidas sanitarias, puesto que no usan correctamente la mascarilla ni respetan el distanciamiento social.

Esta situación se da cuando el país ha sobrepasado los 40 mil fallecidos y superado el millón de casos confirmados de coronavirus, según reportes del Minsa. Cabe señalar que 32 provincias de 17 regiones del país, consideradas en nivel de riesgo extremo continuarán con cuarentena.