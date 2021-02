Paciente habría contraído COVID-19 por negligencia en hospital de la Policía

Dramático. El policía en retiro Víctor Candela Villanueva (76) lucha por su vida tras haberse contagiado de COVID-19. Según denuncia su familia, esto habría ocurrido por una negligencia médica.

Candela ingresó a fines de enero al hospital PNP Luis Sáenz por síntomas de pancreatitis. Sin embargo, la baja saturación y falta de oxígeno que pressenta este mal, habría confundido al personal, haciendo que lo trasladen a la unidad de pacientes de coronavirus.

Heidy Candela, su hija, señaló que toda su familia se encuentra bien de salud y que, pese a que los cirujanos dejaron en claro que el diagnóstico era pancreatitis. "El médico tratante, el Dr. Zárate fue el que decidió, por la baja saturación, decir 'es un paciente COVID'".

NO PUEDE DENUNCIAR

La joven dejó en claro que su padre sufría una pancreatitis severa que hizo que se alteraran sus signos vitales. "Le hemos hechos pruebas moleculares privadas. Tenemos a la fecha dos pruebas negativas, con lo que logramos sacarlo de emergencia COVID, pero ya era muy tarde".

Asimismo, criticó la atención en el hospital, que hizo que tardaran cuatro días en trasladarlo. El estado de su padre ahora es crítico, pues el tratamiento de su pancreatitis ha quedado en un segundo plano, mientras viene recibiendo soporte ventilatorio "al máximo".

Señaló que no ha podido realizar una denuncia formal, debido a que el director del hospital le negó la historia clínica, aduciendo que no se puede sacar "porque está contaminada".

BUROCRACIA Y REPRESALIAS

La situación, indica, se complica más debido a que su padre no puede realizar los trámites para manejar los altos costos del tratamiento, por lo que exige que el director, "General Cabrera Contreras, nos facilite las medicinas porque aquí no hay ni una jeringa".

También pide facilidades del Banco de la Nación, ya que solo el titular de la cuenta puede retirar los reembolsos con los que se manejan los pagos. Denunció además que ha venido sufriendo represalias del personal médico del hospital, a raíz de hacer público este caso.

"Los médicos no me atienden, me tratan difetente, de una manera hostil porque he hecho público este caso en los medios, porque mi padre se ha contagiado por negligencia que ellos no quieren aceptar y tengo pruebas de por medio".