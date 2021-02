Caos y ambulantes: cuarentena no existe en exteriores del mercado Unicachi

Sigue el caos. La cuarentena no existe para muchos en la capital y el mercado Unicachi no es la excepción. Buenos Días Perú llegó hasta los exteriores de este centro de abastos, en el límite de Comas y Los Olivos.

Cámaras de Panamericana constataron la terrible situación con la presencia de ambulantes, transporte informal y vehículos privados que sobrepasan la capacidad de la policía. Un panorama que se repite en otros puntos de Lima Norte.

Pese a que muchos comerciantes hablan de su necesidad de trabajar, ello no desmerece la importancia de salvaguardar la vida de millones de peruanos que están en peligro. Tampoco explica el por qué muchas personas se resisten a cumplir las recomendaciones más básicas.

Urgen medidas del Gobierno que no se limiten a las restricciones, pues lo dispuesto hasta ahora no se está cumpliendo y corren el riesgo de no surtir efecto, mientras el coronavirus sigue al alza.