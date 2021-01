La Victoria: Futuro de Gamarra es incierto tras nuevo confinamiento

La situación de Gamarra es incierta ante el nuevo confinamiento que se impone desde el Estado, el 40% de sus comerciantes están quebrados, pues las tiendas quedarán cerradas por 15 días lo que ocasionará que se detengan las ventas.

Susana Saldaña, presidenta coordinadora de empresarios de Gamarra, señaló que el Emporio Comercial está conformado por 99% de microempresarios, por lo que no hay la capacidad para vender por delivery o no están capacitados para realizar las ventas electrónicas.

También indicó que solo las personas que tienen fábricas en el emporio pueden seguir confeccionando, pero los que tienen tiendas no podrán hacerlo. Aunque está la opción de la venta por delivery, muchos negociantes indican que no produce las ventas esperadas. Con esta situación, muchos han quedado endeudados con alquileres, créditos, servicios, entre otros, por ello piden al Gobierno que este confinamiento no se extienda.