Miraflores: sujeto pasea en bicicleta sin mascarilla y persigue a mujer

Irresponsable. Una mujer grabó a un sujeto paseando sin mascarilla y montando su bicicleta por el malecón de Miraflores. No contento con esto, el hombre la persiguió para reclamarle por haberlo registrado.

De acuerdo a lo publicado en Twitter, el sujeto se identificó como Danny Cassinelli y no solo no portaba la mascarilla, sino que además insistía en asustarla tratando de acercarse a ella pese a sus advertencias de que no lo haga.

La mujer pidió al Serenazgo de Miraflores llamar a la policía. Sin embargo, esto aparentemente nunca ocurrió.