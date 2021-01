Mujer liberada tras ocasionar muerte de su esposo se defiende

Doris Pizarro, la mujer que fue liberada tras haber ocasionado la muerte de su esposo, en Surquillo, se defendió ante las acusaciones de la familia de José Romero, quien señala que el hombre fue víctima de agresión.

En declaraciones a Buenos Días Perú la hermana del occiso, Zulma Romero, señaló que la relación que Doris mantenía con Romero era "tóxica" y de maltrato. No solo era abusado física, sino verbalmente y Pizarro ya habría intentado matarlo en el mes de julio.

"El no lo denunció porque es hombre y en la comisaría se burlaban de él", afirmó la hermana. Además, pidió a la policía revisar las redes sociales de la sospechosa, pues habría mensajes extraños que indicarían que el hecho fue premeditado.

LA ACUSADA RESPONDE

Por su parte, Pizarro señaló que durante todos los años que estuvieron juntos, tanto vecinos como la propia familia de Romero fueron testigos de las agresiones que este le propinaba. "Yo era muy joven y no me defendía porque estaba enamorada", indicó.

"Los dos cometimos el error de no pedir ayuda, pero quisimos estar juntos", añadió. Sostuvo que es inocente y por ello no teme dar la cara. "tengo videos, pruebas, no quisiera, pero si ellos (la familia) van a seguir así, los voy a tener que sacar", sostuvo.

Indicó además que "cuando él tomaba, se transformaba", y luego decía que no se acordaba. Finalmente, pidió dejar de involucrar a sus menores hijas en este terrible tema. "Les han pedido videos, dejen de hacerle daño a mis hijos".