Barranco: 'pistolero' y su pareja se fueron de condominio tras denuncia de vecinos

La paz volvió al condominio Alameda de Barranco... por ahora. Tras las denuncias de vecinos a Panamericana Televisión sobre un sujeto que perturbaba el orden y amedrentaba a los residentes mostrando un arma de fuego, Giovanni Galecio Basurco desapareció del departamento que alquilaba.

Según señalaron los vigilantes, el hombre se habría retirado la mañana de ayer al promediar las 8 AM. Horas después, su pareja habría hecho lo propio. Ella fue vista saliendo del departamento 201 Torre B con una maleta en la mano, para abordar un taxi.

Aunque hasta el cierre de la información señalaron que no se les volvió a ver, los residentes aún no se sienten seguros. Ellos esperan que el dueño del inmueble se presente para aclarar la situación y poder asegurarse de que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir.