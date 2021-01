Pueblo Libre: vecino acusado de agresión insiste en que serenos mienten

Anthony Ivan Saavedra Wydyborec (51), el vecino de Pueblo Libre involucrado en un violento incidente durante una intervención con policías y serenos por presuntamente desacatar las normas de bioseguridad en un parque del distrito, insistió en que no hubo agresión de su parte y que el serenazgo miente.

Saavedra señaló que el deporte practicado, fútbol net, estaba permitido, por lo que pidió explicaciones de por qué era intervenido y no se las dieron. A pesar de ello, señaló que "en ningún momento me he resistido".

Acerca de la denuncia por maltrato a menores que este entrenador de fútbol tendría en su contra, indicó que esta fue "armada" por un grupo de padres con la intención de desprestigiarlo, ante lo cual entabló una denuncia por difamación que ganó en primera instancia.

Saavedra se mostró firme en su postura y reiteró que la versión de la trabajadora edil a la que habría humillado es falsa, que no la ofendió al llamarla "inepta" y que no se quedará callado. "Es injusto".