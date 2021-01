Fanática de BTS salió a comprar junto a su abuela y desapareció en Comas

Una joven de 18 años identificada como Yajaira Muñoz Briceño, desapareció en extrañas circunstancias. La fanática de BTS había salido a comprar con su abuelita cerca de su vivienda en Collique, en Comas.

La abuela de Yajaira, comentó que al regresar a su domicilio se le cayeron los lentes y desde ahí su nieta ya no estaba. "En ese momento habíamos ido a comprar dulces para ver televisión y al regresar en la esquina de la calle Loreto, me agache a recoger mis lentes, y ya no estaba mi nieta", señaló.

Por otro lado, el hermano de la joven, Jonathan Córdova, comentó que, su hermana mantenía contacto con una joven que conoció en redes sociales, también fan de la misma agrupación, por lo que sospechan de ella por su desaparición.

Asimismo, Jonathan indicó que su madre se encuentra en shock, debido a la desaparición de su hermana y solicita a la joven que regrese.