Surco: familia denuncia inseguridad luego de que su casa fuera atacada con cohetones

Indignante. Una familia sufrió un ataque con fuegos artificiales por parte de desconocidos en su vivienda de la cuadra 1 de la calle Juan Pablo Vizcardo en Surco. Ellos denunciaron la ausencia del serenazgo que ha elevado la inseguridad en la zona.

Según se pudo apreciar en cámaras de seguridad, serían tres menores quienes lanzaron un cohetón encendido por la ventana de la cocina, el cual pudo haber causado una terrible lesión a la joven hija de la propietaria, quien resultó finalmente con el oído afectado.

Marlene Ayala, dueña de la vivienda, señaló que aún no se ha identificado a estas personas encapuchadas, quienes no serían de la zona y además, no tendrían motivos para atentar contra su casa.