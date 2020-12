Manchay: familia de empresario asesinado pide justicia y denuncia inacción de policía de la zona

Una familia destrozada exige justicia, luego de que un empresario vinculado al rubro de la ferretería que era extorsionado desde hace tres años, fuera brutalmente asesinado a balazos en Manchay.

La madre de Raúl Zaravia Miranda (37) pidió justicia, pues el sujeto que disparó a quemarropa contra su hijo el pasado fin de semana ya habría sido identificado como 'Alexito'. Por otro lado, pidió ayuda ante la presunta inacción de las autoridades de la comisaría de Manchay.

La señora Yolanda señaló que quiere que su caso sea visto en la jurisdicción de Lima. "Ayer fui a pedir el DNI de mi hijo y me dijeron que el que estaba a cargo no estaba. Hemos tenido que rogarle porque la comisaría de Manchay no trabaja. Ayúdenme a que esto vaya a Lima", dijo.

La madre de la víctima indicó que existe un temor generalizado entre los vecinos por declarar y que la mafia que extorsiona a empresarios de la zona ahora tiene en su mira a las bodegas. Incluso una testigo del hecho habría sido amenazada.

De otro lado, pidió al Ministerio del Interior investigar el accionar de la comisaría de Manchay.