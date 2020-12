Diógenes Alva a ambulantes en Gamarra: “tienen que acostumbrarse a pagar impuestos”

Mientras Gamarra se prepara para recibir a los miles de compradores durante la campaña navideña, el riesgo que el comercio informal retorne a la zona también se incrementa con el paso de los días.

En este contexto, Diógenes Alva, presidente de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, señaló que existe mucho desinterés de los ambulantes por formalizarse.

“Quiero recordarles que hay galerías que cobran $150 y otras que no cobran nada pero ellos no quiere entrar. Entonces ya no es culpa del Gobierno, de la Municipalidad ni de nosotros. Tienen que acostumbrarse a pagar impuestos, a pagar a trabajadores porque si no el país tampoco avanza”, señaló el empresario.