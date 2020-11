Viuda de sujeto fallecido en intervención en loza deportiva denunciará a policías

La viuda de Raymundo Choque Cerso, quien falleció al recibir un balazo durante una intervención policial en Callao, anunció medidas legales en contra de uno de los policías que se habría negado a prestarle ayuda para trasladar a su esposo a un nosocomio. Asimismo dijo que solicitará que se les realice la prueba de absorción atómica a los efectivos.

“Ese señor merece que lo metan a la cárcel por abusivo por no prestar auxilio, me dijo que primero iban a auxiliar a su colega. También me insultó”, señaló la esposa del padre de familia de 52 años.

Además agregó que uno de los suboficiales no permitió que otras personas le presten ayuda a su esposo, que se encontraba desangrándose por casi 20 minutos.