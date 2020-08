Coronavirus: tampoco se respetan medidas sanitarias en buses y combis

Los contagios por Covid 19 siguen aumentando a nivel nacional, las personas no toman ninguna medida para evitar infectarse o infectar a los demás. Y sin lugar a dudas, los buses y combis son un foco de contagio.



Sin temor alguno, algunas personas almuerzan, se bajan las mascarillas y hablan por teléfono, y viajan en el servicio de transporte público con las ventanas completamente cerradas, pese a la recomendación de los expertos de estar en lugares ventilados.



Asimismo, muchos no usan protectores faciales, pese a que es obligatorio, y los choferes y cobradores que deben solicitar a los pasajeros tenerlos puestos no lo hacen, a eso se suma otras infracciones de algunos conductores que no usan los cinturones de seguridad.