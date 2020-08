Jorge Yamamoto: "Los peruanos tenemos una inconsciencia plena total"

Nuestra sociedad vive un estado de "inconsciencia plena" lo que, junto a factores como la pandemia del coronavirus o las fallas en las normas, ocasionan la "tormenta perfecta", como la tragedia ocurrida el sábado en la discoteca de Los Olivos, opinó el psicólogo social Jorge Yamamoto.

En entrevista con Buenos Días Perú, el especialista indicó que se llama estado de consciencia plena a aquel estado mental donde hay total percepción, seguridad y análisis del mundo que nos rodea, en base a lo cual se determina el comportamiento.

Antepuesto a este, los peruanos vivimos en un estado de inconsciencia plena, razón por la cual no se respetan las normas y se desprecian los valores. "Eso explica la tormenta perfecta".

A pesar de los hechos ocurridos, Yamamoto consideró que "no hay que bajarle la llanta al patrullero" y por el contrario, se debe empoderar a la policía, no obstante, sí se puede mejorar los protocolos de intervención para no repetir tragedias.