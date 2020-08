Julio Castiglioni: "Ha habido otras motivaciones para no fiscalizar discoteca en Los Olivos"

El experto en temas municipales, Julio Castiglioni, señaló en Buenos Días Perú que no hay pretexto de la Municipalidad de Los Olivos para no haber fiscalizado a la discoteca donde el sábado murieron 13 personas y se debe iniciar una investigación de oficio.

En una entrevista, el especialista indicó que el alcalde tuvo tiempo suficiente durante dos años de gestión para detectar que este local operaba, por lo cual "ha habido otras motivaciones para que no se haga la fiscalización".

El experto resaltó la importancia del rol fiscalizador de los municipios, que es inherente incluso a los miembros del serenazgo. "No es pretexto no tener fiscalizadores para no fiscalizar". Mencionó además que esta discoteca funcionaba en una zona industrial.

"Aquí hay una situación encubierta, el alcalde debería iniciar una investigación de oficio interna para no verse comprometido", afirmó.