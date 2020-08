Hospital Almenara: médico al que le reconstruyeron el esófago desea seguir ejerciendo su profesión

Como informamos ayer, un grupo de médicos del Hospital Guillermo Almenara, ubicado en el distrito de La Victoria, operaron a su colega, el doctor Joel Parimango Álvarez, para reconstruirle el esófago y la tráquea, los cuales se vieron afectados tras haber sido intubado más de 70 días el nuevo coronavirus COVID-19.

A pesar de la difícil situación que le tocó vivir, Parimango Álvarez, quien vivía y laboraba en Iquitos, manifestó su deseo de regresar a trabajar.

“Yo quiero volver a trabajar. Gracias a Dios y mi sistema cognitivo, la memoria no lo he perdido, solamente tengo la complicación pulmonar y la actividad neuromuscular, nada más que se puede resolver con terapia, pero luego de eso yo voy a volver a trabajar porque me gusta ser médico, me gusta ayudar a los pacientes”, reveló.

Según los médicos del Hospital Almenara, en su caso su colega tenía el 80 % de sus pulmones comprometidos, por lo que llevará un proceso de rehabilitación y en 6 meses ya podría ejercer su profesión en su natal Iquitos.