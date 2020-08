Familia denuncia que hospital de SJL entregó un taper en vez del cadáver de su hijo

Una familia denunció negligencia de los médicos del Hospital 10 de Canto Grande, en San Juan de Lurigancho. Maritza indicó que su hijo murió porque doctores priorizaron realizarle a ella un descarte de coronavirus en lugar de tratar al recién nacido.

"Hasta ahora yo no sé nada de mi hijo, no sé como habrá muerto o porque ha muerto. Ni siquiera el cuerpo de mi hijo puedo ver, solo nos han entregado un cajón vacío, con un taper de placenta que no es mío", indicó Maritza.

La mujer, planeaba ser madre por segunda vez, tuvo contracciones a las 10 de la mañana del último viernes, acudió de emergencia al hospital, pero no sabía, que ahÍ, empezaría su peor pesadilla.

Asimismo, durante la entrevista, los padres del bebe desaparecido, recibieron una llamada telefónica y el cuerpo había aparecido mágicamente.

Mientras tanto, la familia solo le queda esperar y lograr encontrar justicia por lo ocurrido con su pequeño bebe fallecido.