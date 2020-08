Un hombre no identificado se resistió a la intervención para que su vehículo no sea llevado al depósito municipal. Según los fiscalizadores la combi no contaba con las licencias necesarias para transitar en la vía pública y tenía papeletas en varias ocasiones.

En las imágenes, se puede observar que el sujeto se tiró al piso en distintas oportunidades para que la grúa no pueda avanzar y así salvar su vehículo.