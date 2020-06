Jorge Muñoz: "Respeto opiniones de alcaldes, pero algunas no las comparto"

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, participó del lanzamiento del programa 'Lima te cuida' junto al alcalde de La Victoria, George Forsyth. Desde la explanada del estadio de Matute, respaldó la propuesta de cuarentenas focalizadas y señaló que los alcaldes deben trabajar en conjunto para lograr "resultados concretos".

El burgomaestre prefirió no responder directamente al alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, quien cuestionó sus acciones durante la pandemia, como la reubicación de ambulantes en espacios públicos. No obstante, dejó en claro que no comparte esta visión.