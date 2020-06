Centros de exámenes médicos para brevetes proponen protocolos sanitarios

No quieren parar. Los centros de exámenes médicos para brevetes no se encuentran incluidos en ninguna fase de la reactivación económica, por lo que alrededor de 250 establecimientos de salud que no operan y detrás de ellos hay por lo menos 4 mil profesionales de salud que estarían perdiendo su trabajo. Por ello, estos centros de salud se están acogiendo a las nuevas formas de convivencia, poniendo en práctica protocolos sanitarios para atender a clientes.