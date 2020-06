Adultos mayores del AA.HH. “3 de mayo” piden ayuda para poder sobrevivir

Sus rostros reflejan necesidad y olvido, pues sin techo y con el estómago vacío, un grupo de adultos mayores, se reúnen en su centro comunal para aprender a tejer y así intentar ganar dinero para sobrevivir. Son vecinos del asentamiento humano “3 de mayo” en el distrito de San Martín de Porres.

Ellos se sienten abandonados, son hasta 60 somos de adultos mayores los que se unen para apoyarse mutuamente en un local comunal que fue prestado por trabajadores de Sedapal que al retirarse lo dejaron en precarias condiciones lleno de fierros y basura que dificultan el que la población pueda hacer uso del lugar o terminarlo para que funcione como el comedor popular que ellos tanto necesitan.

Le temen al COVID-19, pues como lo indican los mapas de calor, el asentamiento humano “3 de mayo” en San Martin de Porres, es una zona con alta presencia del virus, lo que sumado al hambre y frio las hace sumamente vulnerables.

Martina Vega tiene 67 años, es sobreviviente de cáncer y mora en una humilde casa que no tiene techo, ni piso y tampoco agua potable y hoy no puede salir a ganarse a la vida ya que ella no ha sido beneficiaria de ningún bono y la canasta de alimentos tampoco llegó a su vivienda porque lo se siente desesperada por recibir ayuda.

Son más de 50 los adultos mayores que sufren de hambre y frío a causa del abandono en este asentamiento humano de San Martín de Porres, ellos requieren ayuda con urgencia para sobrevivir, pero a pesar de su avanzada quieren ganarse el sustento con sus propias manos y es por eso que le piden a las autoridades que los ayude a limpiar y terminar su local comunal.