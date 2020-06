Tras escándalo: Orejtas hace su descargo y se defiende

Luego que una página reveló los mensajes que Edison Flores tuviera con una joven que tendría 20 años y que algunos medios asegurarán que el futbolista retiró las fotos que tenía con su esposa Ana Siucho de Instagram, el conocido “Oreja” dio su descargo por sus redes sociales.

Indicó que suele comunicarse con sus seguidores y responder algunas de sus preguntas, “esto es algo que me gusta y no me parece para nada malo”, además dijo que lo que se muestra en su cuenta de Instagram es una conversación donde se dirige con respeto en todo momento. Aseguró que se ha mostrado información “de manera malintencionada y fuera de contexto”.

Finalmente, aseguro que no suele subir fotos familiares en su cuenta del Instagram y lo que suele subir son fotos referidas al fútbol e historias de su vida cotidiana.