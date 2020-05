SJL: así fue la incautación de media tonelada de medicinas hallada en una caseta de serenazgo

En un operativo conjunto, la Fiscalía de Prevención del Delito y Seguridad del Estado intervinieron un local del Serenazgo de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, donde encontraron decenas de cajas con diferentes medicamentos escondidos y con fecha de expiración vencida.

Los productos y medicamentos hallados que no estén vencidos no podrán ser utilizados debido a que no se encontraban en un lugar idóneo para su conservación.

Fueron 20 las cajas, llenas de insumos médicos que se encontraban escondidas al interior del local de la comuna de SJL. Estos productos farmacéuticos estaban en cajas de cartones y planchas de tripley, que se encontraban ocultas en el segundo piso del módulo ubicado en la intersección de las avenidas Héroes del Cenepa y José Carlos Mariategui.

A pocos metros de donde se encuentra la caseta del serenazgo dónde fueron hallados estos más de 500 kg de insumos médicos hay una serie de farmacias y centros de salud, lo que hace sospechar a la policía de que es aquí donde pretendían venderlos.

Intentamos comunicarnos con el alcalde de San Juan de Lurigancho, Alex Gonzáles Castillo, para que nos aclarara esta inusual situación, pero hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta.

Cabe indicar que en plena pandemia por el COVID-19, dentro de estas cajas fueron encontrados nebulizadores, catéteres, suero y antibióticos, que podrían estar siendo usados en un centro de salud para salvar la vida de muchos peruanos.