San Juan de Lurigancho: hallan medicinas vencidas en local de serenazgo

En un operativo conjunto, la Fiscalía de Prevención del Delito y Seguridad del Estado intervinieron un local del Serenazgo de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, donde encontraron decenas de cajas con diferentes medicamentos escondidos y con fecha de expiración vencida.

El coronel PNP José Gutiérrez Morí, jefe de la División de Investigación de Delitos Contra el Estado, indicó que los medicamentos estaban contenidos en cajas de cartón y que se encontraban ocultos un ambiente hecho de triplay, donde también había máscaras nebulizadoras pediátricas, alcohol yodado, material quirúrgico y hasta una camilla nueva.

Sobre este descubrimiento, el fiscal de Prevención del Delito, José Quiroz, afirmó que el alcalde de San Juan de Lurigancho, Alex Gonzales, tiene que explicar a la Policía qué hacían estos medicamentos e implementos, en un Módulo de Serenazgo, lo cual aparentemente sería ilegal porque han estado escondidos y los productos vencidos.

Según primeros reportes muchos de los productos y medicamentos hallados que no estén vencidos no podrán ser utilizados debido a que no se encontraban en un lugar idóneo para su conservación.

Cabe indicar que la Fiscalía de Prevención del Delito continuará con las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables.