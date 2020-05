Conserje es encontrado muerto en el interior de un hotel de Lince

En el distrito de Lince agentes de la Policía Nacional retiraron el cuerpo del interior de un hostal hospedaje del conserje. Los vecinos alertaron que había el cuerpo de un hombre tirado en el interior y ya llevaba varios días.

Al hotel ubicado en la cuadra 2 de la calle Emilio de Alta, la policía llegó hasta el lugar y estuvieron intentando comunicarse con del MINSA para poder realizarle el descarte de COVID-19 al cuerpo de esta persona pero lamentablemente tras esperar muchas horas no llegó el personal especializado.

Ante esta situación la policía y con la presencia de un Fiscal retiraron el cuerpo y fue trasladado a la Morgue Central de Lima en calidad de sospechoso de coronavirus donde se le va a realizar la prueba respectiva.

Según primeros informes, el fallecido se encargaba del cuidado de este hospedaje que debido a la restricción y al aislamiento estaba cerrado. Tenía 29 años y todavía se desconoce el motivo de su muerte también no se detallan que esta persona estaba solo ya que los vecinos no lo conocen, no tenía mayor contacto y la dueña de este hospedaje de este negocio vive en el extranjero.