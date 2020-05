Disparan a mujer policía para robarle en pleno toque de queda

El viernes 8 de mayo, en pleno toque de queda, la sub oficial técnico de 2da de la Policía Nacional después de luchar contra el virus y contra los que no hacen caso a las medidas de emergencia, regresaba al fin a casa sana y salva. Una cámara de seguridad el Jirón Tolomeo, en el distrito de Chorrillos, registró a una moto lineal con dos sujetos que iban en sentido contrario, y se encontraron cara a cara con su víctima. Uno de los hampones bajó con el arma cargada y lista, y apenas vio a la sub oficial le disparó en el vientre.

El sonido del disparo alertó a los vecinos que salieron por sus ventanas, mientras el resto de transeúntes huyeron y los gritos de dolor de la víctima inundaron la zona.

Según las pesquisas policiales, Juan Qsnaider Castro Medina, alias “Nando”, habría disparado, pero lo que sorprendió a los agentes de la Depincri Barranco Chorrillos fue la edad de su cómplice, ya que solo tiene 12 años de edad.

En enero de este año, alias “Nando”, ya formaba parte de otra banda de rateros, un grupo acusado de robar agentes bancarios, minimarkets, gimnasios y camiones repartidores.

Cabe señalar que la valiente policía se recupera de este cobarde asalto.