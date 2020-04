Peruanos buscan ayuda del consulado tras estar varados en Estados Unidos

Tras llegar casi al millón de personas contagiadas por COVID-19 en Estados Unidos, peruanos piden ayuda al gobierno para retornar al Perú para reencontrarse con sus familia y poder llevar con mayor seguridad la cuarentena.

Un padre junto a su hijo de dos años y medio, sobreviven en el estado norteamericano hace 35 días con lo mínimo, el señor dieron a conocer que alquila una pequeña habitación y se alimentan gracias a la ayuda de un vecino.

Este hombre viajo a Estados Unidos para tener una vacaciones de ensueño, sin embargo, tras el cierre de fronteras en el Perú, provoco que se quedaran varados en los Ángeles, siendo su futuro incierto.

Asimismo, una joven estudiante, fue a estudiar ingles por tres meses y se quedó varada en el estado de Miami. Katy Wiese nunca imaginó que no podría regresar al Perú.

Esta joven señaló que padece de ansiedad y de depresión y cuando le da sus ataques ella necesita medicamentos, sin embargo no puede solicitar nada debido a que ya se le venció su seguro en un país que no pertenece y no sabe que hacer.

Por último, la mujer indicó que un grupo de 600 personas se han presentado al consulado peruano para que les brinden ayuda o vuelo humanitario y que las personas estaban dispuestas a pagar por un pasaje con tal de regresar a su al país, sin embargo, siguen esperando alguna respuesta del gobierno, ya que deben dar una autorización para que estas personas puedan retornar.

Más de mil personas varados en este país, se encuentran en la espera del consulado para volver a reencontrarse con sus familias.