Ministra Muñoz ayuda a ciudadanos varados en la Carretera Central

Al no contar con la ayuda de las autoridades, los ciudadanos de la región San Martín, duermen en la Carretera Central al no llegar hasta su ciudad natal, ya que no cuentan los recursos suficientes para permanecer en Lima durante el estado de emergencia por el nuevo coronavirus.

La reportera señaló que los ciudadanos no reciben alimentos de ninguna autoridad, sino que, ellos están recibiendo la caridad de los vecinos. "Hasta el momento, nadie se ha comunicado con ellos".

La ministra Fabiola Muñoz, se hizo presente en la Carretera Central, para poder ayudar a las personas que se encuentran durmiendo en carpas y en mal estado.

"Lo que estamos tratando de hacer es: generar condiciones para que ninguna persona siga durmiendo en el piso. Hemos preparado dos centros transitorios para que estas personas puedan estar hasta coordinar el retorno a su región con las autoridades correspondientes"

Asimismo, la ministra señaló que estos ciudadanos serán trasladado a un albergue provicional hasta que tengan la ayuda correspondiente.