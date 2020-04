Familia de joven militar desaparecido en el Real Felipe pide ayuda al Mininter

Una familia lleva días de angustiosa búsqueda de Bryan Mesías (25), joven que se presentó en el Real Felipe para hacer el servicio militar voluntario en el Ejército y desapareció misteriosamente. A través de Buenos Días Perú, afirmaron que las autoridades les han dado versiones con “irregularidades”.

“En primera instancia ellos no sabían exactamente a qué hora desapareció mi hermano, no nos dejaban pasar. Habiendo visto las cámaras, él se encontraba dentro hasta la 1 AM y en un estado de emergencia, si él hubiera desertado, lo hubieran detenido y regresado a su cuartel”, señalaron.

“Ellos se basan en que es común que aquí se escapen y que siempre sea por un chica. La última pareja que tuvo mi hermano fue hace dos años y esta persona también ha indicado que no ha visto a mi hermano hace un año, no tiene comunicación, pero ellos insisten en que se ha ido con esa persona”.

Señalaron que ante esta serie de irregularidades, tiene temor de que alguna evidencia pueda ser manipulada o barrada, por eso pidieron el apoyo del Ministerio del Interior para poder conseguir información sobre el joven.

Manifestaron preocupación ya que, durante la última visita que le hicieron, el 8 de marzo, constataron que el desaparecido estaba golpeado y con un corte en la cabeza.