Enfermeros exigen sueldo e implementos para enfrentar esta pandemia

Esta mañana, un grupo de enfermeros se hicieron presente en el frontis del Hospital Hipólito Unanue, lo cual exigen el pago de su sueldo y la seguridad para enfrentar esta pandemia.

Uno de los enfermeros, señaló que el hospital no se está pagando a terceros por una mala gestión del director de la institución. "Los compañeros no tiene recursos para movilizarse, son mas de 700 trabajadores entre laboratorio, farmacia, técnicos y enfermeros que no cuentan con su sueldo para trasladarse a la institución", señaló uno de los voceros.

Asimismo, indicó que no cuentan con la herramientas y los implementos necesarios para atender a los pacientes que den positivo al nuevo coronavirus.

Hasta el último informe, el Perú tiene 12 491 casos positivos de coronavirus.