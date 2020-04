Estado de emergencia: ¿saben las personas sobre las multas de S/86 a S/430 para infractores?

En el día 30 del estado de emergencia ya empieza a regir la norma que impone una multa a todas aquellas personas que no acaten las medidas de inmovilización social obligatoria.

Las multas van desde 86 a 430 soles. En el mercado de La Parada varios comerciantes y clientes dijeron tener conocimiento de esta disposición y que la van a respetar, en cambio otros no estaban enterados de esta orden.

Salir de casa sin llevar las mascarillas, guantes, salir sin necesidad, no llevar la documentación requerida, ni respetar la distancia social, son las causas principales para que las fuerzas del orden impongan una multa.

En el Mercado de Caquetá la situación es similar, pues muchas personas no están cumpliendo las medidas de prevención. Se puede observar que las mascarillas no están colocadas de manera correcta y no se respeta la distancia social.

Por otro lado, algunas personas dijeron no saber sobre la multa dictada por el Gobierno, o no conocen exactamente cuáles son las infracciones que contiene a norma.