Jueves Santo: estos son los horarios del transporte formal para hoy

Un equipo de Buenos Días Perú salió a recorrer algunos puntos de la ciudad durante este Jueves Santo. En la estación Naranjal del Metropolitano se pudo observar muy poca afluencia de personas en comparación a días anteriores.

Este medio de transporte, como ya lo anunciaron las autoridades anteriormente, funcionará durante este Jueves y Viernes Santo, así como este domingo, pese a que hay inmovilización total. En estos días solo funcionará los servicios regulares A B y C de 5 a 10 am y luego de 3 a 6pm, en sus recorridos habituales.

El sábado operarán los servicios regulares A, B y C de 5:30 am hasta las 6pm y el servicio Expreso 4, de 6am a 6pm. En cuanto a los corredores complementarios será de 5:30 am hasta las 10 am y luego de 3pm a 6pm, el sábado funcionará de 5:30am hasta las 6pm.

Estos días únicamente pueden desplazarse los servidores de la salud, efectivos de la policía, el Ejército, medios de comunicación, personal de seguridad, entre otros.

En la Estación del Metro de Villa El Salvador luce casi desolada, pero se pudo observar algunos mototaxis que llevaban a sus pasajeros y se iban rápidamente.

Los horarios en el Metro para estos días feriados es la siguiente: de 5:30am a 9am. y de 4pm a 6pm. el jueves y viernes.

En el paradero inicial del Corredor Azul, entre las avenidas Alcázar con Amancaes en el Rímac, donde este servicio operará desde las 5:30am hasta las 10am y en la tarde desde las 3pm hasta las 6pm.

Se observó que estos vehículos pasan cada 15 minutos, llevando a varias personas, lo cual se diferencia de días anteriores que solo se veía a pocos pasajeros.