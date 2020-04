Terminal Pesquero del Callao cierra hasta el lunes 13 de abril

Desde el día de ayer, alrededor de la 1 pm, se cerró el Terminal Pesquero en el Callao. Varias personas se han acercado hasta el mercado para intentar abastecerse, pero se dieron con la sorpresa que estaba cerrado.

Comerciantes, abastecedores y ciudadanos acudieron hasta este lugar, algunos desde puntos muy alejados de Lima, para llevarse pescado por Semana Santa, sin embargo no se esperaban que estuviera cerrado, más aún cuando hoy era el último día para abastecerse, además se quejaron de que no hubo un aviso previo de este cierre. La zona de abasto y de pesca cerraron también, por lo cual no hay posibilidad de conseguir estos productos marinos.

Muchos pescadores también han sido afectados por este cierre, pues se han quedado sin la posibilidad de vender el pescado del día y temen que se les vaya a malograr lo conseguido, pues ellos trabajan día a día.

Para no perder lo pescado en el día, algunos están vendiendo desde la calle a los cientos de clientes, pero por la desesperación de adquirir los productos las personas se están aglomerando sin respetar el mandato de las Fuerzas Armadas que intenta poner orden.

De acuerdo a la Municipalidad del Callao este cierre de manera temporal hasta el lunes es para evitar aglomeraciones de personas, pero trascendió que al parecer habrían algunas personas contaminadas con covid-19 y se habría cerrado para desinfectar el lugar. También se especula que hay personal de sanidad dentro del terminal.