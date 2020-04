Militar reclamó a pasajeros que abarrotaban combi: “No veo a mi familia para cuidarlos a ustedes”

Imágenes que estremecen. En Comas, un militar intervino una combi que estaba repleta de pasajeros. Ante este desacato a las disposiciones de salud en medio de la pandemia por el coronavirus, el agente reclamó al chofer.

Al ser preguntado por qué llevaba gente parada al interior de su unidad, el irresponsable conductor intentó justificarse y salir del paso. Más aún, los pasajeros del vehículo intentaron respaldar al chofer y presionar al soldado para que los deje continuar su camino.

Indignado, el militar se dirigió a estas personas, reclamándoles él mismo por su accionar. “Yo estoy parado acá desde las 4 AM, yo no veo a mi familia desde que empezó esto, no puedo dormir (…) para qué, para cuidarlos a ustedes, que no entienden”. Su reacción se viraliza en las redes.