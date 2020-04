Ministro Lozada: “proponemos una política nacional de salubridad en el transporte urbano”

Carlos Lozada, Ministro de Transporte y Comunicaciones, manifestó que se está desarrollando la supervisión de cumplimiento de las medidas de sanidad, es decir de limpieza y desinfección de todo el sistema de transporte, el cual no es una práctica habitual en nuestro país, por lo que el ministro propone que esta actividad se convierta en una política nacional.

"Lo que se que se busca es establecer una cultura nacional de limpieza y fumigación tanto del transporte como de la infraestructura", indicó, además, manifestó que esta limpieza incluye la desinfección de vehículos y paraderos.

Asimismo, indicó que los días jueves y viernes que han sido declarados de inmovilización social total, los servicios esenciales no se van a detener tales como la FAP, FFAA, la Policía y el transporte formal, así que habrá un servicio diferenciado esos días que saldrá entre las 5:30 am. a 9 am. La cantidad de unidades habilitadas dependerá de la demanda en esos días, dijo el ministro.

Por otro lado, indicó que se han suspendido el cobro de peajes en 56 lugares, ya que mantener el cobro del peaje tendría un impacto negativo en los productos básico esenciales. Sin embargo, indicó que aún falta pedir a las concesionarias para que también suspendan el cobro pero sin menoscabar el servicio de conservación de las obligaciones, atención y seguridad vial a nivel nacional.