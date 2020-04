Estadounidenses se sorprenden por medidas de control tomadas en nuestro país

Dos parejas de norteamericanos se sorprendieron por las medidas adoptadas por el Gobierno peruano para evitar la propagación del coronavirus.

Los estadounidenses estuvieron en territorio nacional durante la cuarentena y eran parte de los ciudadanos que quedaron varados en nuestro territorio nacional debido al cierre de fronteras.

Hace poco regresaron a sus hogares en Wilmington y quedaron asombrados tras comparar las realidades en ambas naciones. “Aterrizamos en Miami y no había nada. No hubo ninguna evaluación en absoluto. No había nadie tomando temperaturas, literalmente nada”, manifestó una de las norteamericanas.

Otra viajera también resaltó el trabajo de la Policía y las Fuerzas Armadas. “Ellos tenían policías y militares resguardando las calles. Te detenían y preguntaban por qué estabas afuera”, relató, luego añadió, “me sentía más segura en Perú que en los Estados Unidos”.

De acuerdo a su manifestación, estos viajeros fueron sometidos a controles de salud cuando abandonaron Perú, pero lamentaron que no ocurriese lo mismo en su país.