SJL: Más de 100 familias tuvieron que salir a buscar agua violando inamovilidad

Más de 100 familias se vieron obligadas a incumplir la orden de inamovilidad de este domingo 5 de abril y salieron de casa en busca de agua. Con baldes, tinas y ollas, decenas de personas hicieron largas colas para recoger agua de un camión cisterna.

El hecho se registró en la urbanización Las Flores en San Juan de Lurigancho, zona en la que el servicio de agua fue cortado el sábado por la tarde. La principal incomodad de los vecinos fue que Sedapal no dio aviso del corte de agua.

Lamentablemente, muchos no cumplieron con mantener la distancia de por lo menos un metro que recomiendan las autoridades para no contagiarse del coronavirus. Hasta el momento Sedapal no ha informado cuando se restablecerá el servicio de agua en la zona.