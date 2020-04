Dueño de restaurante hace donaciones en asentamiento humano

No hay duda de que el Perú es el destino culinario número uno del mundo y fe de ello es el que existen 220 mil restaurantes en nuestro territorio, pero esta pandemia por el coronavirus COVID-19 a afectado a todos, y los empresarios del rubro culinario no son la excepción. Elio Alpaca es dueño del restaurante “Ruta 84 Fast Food”, hoy esta pasando por un difícil momento, al igual que muchos, y no sabe como hará para pagar el alquiler de su local, y ha tenido que negociar con sus trabajadores la reducción momentánea de sus sueldos.

Pero el corazón de este empresario es más grande que sus problemas y a pesar de todas las cuentas que aun tiene por pagar, el decidió cocinar y donar almuerzos para quienes más lo necesitan y llevó 55 almuerzos al asentamiento humano La Cantera en la zona de Tahuantinsuyo en el distrito de Independencia.

Hoy detrás de la mascarilla, Elio sonríe y se siente satisfecho de haber puesto en un granito de arena y hace un llamado a otros empresarios como él para que repliquen su ejemplo.