¿Cómo van los precios de las verduras en el mercado mayorista de Santa Anita?

En el décimo octavo día de aislamiento obligatorio, un equipo de Buenos Días Perú acudió al mercado mayorista de Santa Anita para conocer si los precios han aumentado o se mantienen igual.

Olluco, vainita, habas, zanahoria, manzanas de agua, palta, limón, entre otros productos se mantienen en sus precios normales. Sin embargo, algunos mercados minoristas siguen aumentando los precios a los productos básicos, por lo que un comerciante aseguró que eso no debería ocurrir.

“Los mayoristas tienen contratos por el año con tiendas, fábricas u otras grandes empresas, pero ahora están cerradas, por ende, ya no piden mercadería, por lo que estos alimentos siguen en stock, es por eso que no van a subir los precios. Si los mercados de sus zonas han aumentado es cosa del propio comerciante, porque realmente no hay aumento de precios en los mercados mayoristas”, explicó.

La atención en este mercado va desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde y que también se atiende de manera normal el domingo. Durante el recorrido se pudo observar algunas personas usando mascarillas y algunos miembros de seguridad de la municipalidad.