SJM: joven es agredido y amenazado de muerte por venezolanos tras pedirles que no hagan bulla

Romer Andre Guerra Tello relata como fue agredido y hasta amenazado de muerte por un grupo de ciudadanos venezolanos, quienes lanzaron piedras al local que alquila como oficina y vivienda en la calle Acacias en San juan de Miraflores. La agresión contra el joven se produjo cuando les habría pedido a los extranjeros que se retiraran ya que hacían bulla frente a su vivienda a altas horas de la noche en pleno toque de queda.

“Sufrí una agresión de dos ciudadanos venezolanos y luego vino un tercero que no está en un vídeo que he publicado… ellos me han lanzado piedras… rocas a mi alquiler…yo he puesto una denuncia… yo tengo el video del sujeto lanzando la roca a mi ventana” señaló. Las piedras que lanzaron a su vivienda le provocaron lesiones físicas.

Romer Guerra logró grabar parte de la agresión y lo envió a una página de nombre “Escucha extranjero la casa se respeta”, donde pudo hacer su denuncia pública, sin embargo los agresores regresaron el 27 de marzo para amenazarlo de muerte y exigirle que retire los videos.

Hoy Romer Guerra teme por su vida, pues estos sujetos ya hasta han pedido a la dueña del inmueble que lo saquen del lugar y hasta amenazarla a ella.

Cabe indicar que el agraviado ya hizo la denuncia correspondiente en la comisaría de San Juan de Miraflores y espera que las autoridades hagan justicia, asimismo pidió garantías para su vida pues teme represalias.