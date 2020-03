Hospital María Auxiliadora: enfermeros denuncian que no reciben la misma prioridad que médicos

Representantes del Sindicato de Enfermeros y Trabajadores del Hospital María Auxiliadora indicaron que no solo hay más de mil miembros del personal aislados ante el coronavirus. También hay siete casos confirmados de COVID-19, entre médicos, enfermeros y técnicos.

Indicaron que hace aproximadamente tres semanas se identificó a una grupo de médicos infectados tras asistir a una reunión, tras lo cual acudieron a laborar al nosocomio en San Juan de Miraflores. Tras el despistaje y resultado positivo, fueron puestos en aislamiento.

No obstante, reclamaron que el personal de enfermería y técnicos de enfermería no tienen la misma prioridad que el personal médico. “Ya hay también enfermeros y técnicos auxiliares contaminados y no nos dan la misma importancia en los despistajes”, indicaron.

Además, señalaron que hay escasez de mascarillas, guantes y mandiles apropiados. Asimismo, indicaron que se necesita más personal médico. “Están empezando a salir de descanso médico y estando en cuarentena va a haber deficiencias”.